من هي الممرضة التي وجه محمد بن راشد التحية لها

بعث محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رسالة خاصة إلى ممرضة إماراتية.

أشاد محمد بن راشد، بجهود الممرضة الإماراتية، أسماء مزيود الشحي، وبالنماذج الجديدة من أبطال الوطن، حيث وجه لها التحية بعدما نشر تغريدة جديدة لها على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، وهي تغريدة خاصة بها وحدها.

أسماء مزيود الشحي .. ممرضة إماراتية في خط الدفاع الأول .. تعمل ١٢ ساعة في اليوم .. ولديها طفل رضيع .. كل التحية للنماذج الجديدة من أبطال الوطن .. pic.twitter.com/1WSuxpE9Ad — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 22, 2020

وقال محمد بن راشد: "أسماء مزيود الشحي.. ممرضة إماراتية في خط الدفاع الأول.. تعمل 12 ساعة في اليوم.. ولديها طفل رضيع.. كل التحية للنماذج الجديدة من أبطال الوطن".

من جهتها، عبرت الممرضة أسماء مزيود الشحي، وهي من سكان مدينة الظيت الجنوبي في إمارة رأس الخيمة، عن امتنانها وشكرها لحاكم دبي، مؤكدة أن كلماته التي وجهها لها عبر صفحته، كانت بمثابة تكريم عملي.

بالفيديو .. تعرف على الممرضة أسماء الشحي .. نموذج جديد من أبطال الوطنhttps://t.co/yPYE33cYqB#الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 22, 2020

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن الممرضة الشحي، أنها تسكن في رأس الخيمة، ولديها ثلاثة أطفال، وتعمل ممرضة منذ سبع سنوات، وتساهم في علاج أزمة "كورونا"، لافتة إلى أنها تعمل 12 ساعة يوميا.

وأضافت أنها تنسق مع زوجها وشقيقاته هاتفيا يوميا من أجل رعاية الأطفال، وتلبية احتياجاتهم، والرد على تساؤلاتهم، مشيرة إلى أن كل ما تقدمه من تضحيات أسرية هو من أجل وطنها.