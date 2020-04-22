أمير قطر يتلقى اتصالا من ترامب... ناقشا أبرز الأحداث الإقليمية والدولية

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم،، أن تميم بن حمد وترامب بحثا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأوجه دعمها وتعزيزها، وأبرز الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

صاحب السمو يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها، وأبرز الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، كما ناقشا سبل مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19) والوقاية منه والحد من انتشاره ومجالات التعاون في هذا الشأن. #قنا pic.twitter.com/knNDnsBJ3L — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 22, 2020

وجرى خلال الاتصال مناقشة سبل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والوقاية منه والحد من انتشاره ومجالات التعاون في هذا الشأن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 160000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.