رئيس الوزراء المصري: نسعى لتحقيق التوازن بين إجراءات مواجهة كورونا ودوران عجلة الإنتاج

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إنه يجب تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، استمرار عجلة الإنتاج.

وأكد الموقع الإلكتروني "اليوم السابع"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" المستجد، بحضور عدد غفير من الوزراء.

وشدد مدبولي على أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يشدد على سعي بلاده لتحقيق التوازن بين إجراءات مواجهة كورونا ودوران عجلة الإنتاج، وهو ما يؤكده خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية.

واستعرضت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي للفيروس في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلا عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

وأشارت زايد إلى أن معدل الإصابة في مصر هو 34 لكل مليون حالة، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 325 لكل مليون حالة مصابة.

ونوقش خلال الاجتماع الوزاري المصري الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، والتي سيتم الإعلان عنها غدا بعد عرضها على مجلس الوزراء.