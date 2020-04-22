الأمن المصري يكافح فيروس كورونا أسفل الكباري... صور

شنت السلطات الأمنية المصرية، حملات على استهدفت التجمعات أسفل الكباري بمحيط نهر النيل، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقامت قوات الأمن بإزالة التعديات وفض التجمعات، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع".

وكان من بين المخالفات، مقهى يقدم خدماته للزبائن أسفل الكوبري في مكان مخفي عن الانظار.

يذكر أن مجلس النواب المصري، وافق على إجراء تعديلات على قوانين الطوارئ بما يتيح للرئاسة والقضاء العسكري سلطات أوسع، فيما تحاول السلطات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وتسمح التعديلات للدولة باتخاذ وفرض سلسلة من الإجراءات التي يطبق بعضها بالفعل لكبح تفشي الفيروس.

وطبقا لتقرير عن التعديلات فإن هذه الإجراءات تشمل تعليق الدراسة بالمدارس وحظر التجمعات العامة والخاصة وإخضاع القادمين من الخارج للحجر الصحي وحظر تصدير بضائع ومواد معينة وفرض قيود على التجارة أو نقل السلع.

كما تسمح الإجراءات للدولة بإعادة توجيه المستشفيات الخاصة وأطقمها لمساعدة نظام الرعاية الصحية العامة لفترة محددة وتحويل مدارس وشركات وغيرها من المرافق العامة إلى مستشفيات ميدانية.