هزة أرضية تضرب محافظة "القنفذة" السعودية

أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، يوم الأربعاء، وقوع هزة أرضية شرق محافظة القنفذة على عمق ٩ كم.

وقال المتحدث، الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلزال سجلت هزة أرضية مساء الأربعاء شرق محافظة القنفذة بلغت قوتها ٢.٧ درجة على مقياس ريختر وعمقها ٩ كم"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد متحدث هيئة الزلازل أن هذه ليست المرة الأولى، حيث يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة.

سجلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية مساء اليوم ٢٩ شعبان الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ شرق محافظة القنفذة وبلغت قوتها ٢.٧ درجة على مقياس ريختر وعمق ٩ كم،، وتعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط بها، pic.twitter.com/0rNF807B9y — هيئة ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺎ ﺣ ﺔ الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) April 22, 2020

ودعا أبو الخيل المواطنين إلى عدم الذعر. مؤكدا أن هذه الزلازل صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس اليسير من قبل المواطنين.

كان آخر هزة أرضية شهدتها المملكة العربية السعودية، الاثنين 17 فبراير/شباط، شمال غرب المدينة المنورة.

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين #بهيئة_المساحة_الجيولوجية_السعودية شمال غرب المدينة المنورة هزة أرضية ضعيفة جدًا على مقياس ريختر بلغت قوتها ١٨ , ٢ ، وعمق ٤ , ٥ كم في تمام الساعة ٣٥ : ١١ pic.twitter.com/aOnjIqa3ZN — هيئة ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺎ ﺣ ﺔ الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) February 17, 2020

وأوضحت المساحة الجيولوجية في ذلك الوقت، عبر حسابها على "تويتر"، أن "الهزة الأرضية بلغت قوتها 2.18 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 5.4 كيلومتر في تمام الساعة 11".