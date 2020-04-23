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    منظر يطل على مدينة عدن، اليمن 12 أغسطس 2019

    بعد كارثة السيول... الحكومة اليمنية تعود اليوم إلى عدن لمباشرة أعمالها

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    العالم العربي
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    تستعد الحكومة اليمنية للعودة، اليوم الخميس، لمباشرة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، بعد السيول الجارفة التي اجتاحت البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

    وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "مصدرا مسؤول ابالأمانة العامة لرئاسة الوزراء، أكد أن الحكومة ستعود اليوم الخميس إلى العاصمة المؤقتة عدن".

    وأوضح أن "عودة الحكومة إلى عدن تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي". مشيرا إلى أن "الحكومة ستباشر مهامها بشكل كامل في عدن".

    كان الرئيس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وجه يوم الثلاثاء، الحكومة اليمينية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكني عدن، لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول التي شهدتها عدن.

    وشدد منصور على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والإسعاف والإيواء والحصر والمواساة لكل الضحايا والأضرار المترتبة على ذلك.

    وفي ذات الصدد، أعلن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، عدن مدينة منكوبة جراء سيول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطقها.

    ودعا رئيس الحكومة اليمنية "الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة إلى مد يد العون ومساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة واحتواء آثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين".

    وأعلنت الداخلية اليمنية، مساء الثلاثاء، وفاة وإصابة 12 شخصا بينهم طفلان، جراء السيول التي اجتاحت العاصمة المؤقتة.

    وغادرت الحكومة اليمنية عدن، قبيل المعارك الدامية التي شهدتها المدينة مطلع أغسطس الماضي، بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وانتهت في العاشر من الشهر ذاته بسيطرة الأخيرة على المدينة بما فيها مقر الحكومة وقصر معاشيق الرئاسي ومعسكرات الجيش، مخلفة 40 قتيلا و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.

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    الكلمات الدلالية:
    سيول, عدن, الحكومة اليمنية
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