السعودية تبطل مفعول لغمين جرفتهما سيول من اليمن... صورة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، إبطال مفعول لغمين أرضيين في أحد الأودية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية.

وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية، قال المقدم محمد آل صمغان، نائب متحدث مدني جازان، إن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن العثور على لغمين أرضيين بأحد الأودية.

وأضح آل صمغان أن اللغمين جرفتهما سيول منقولة من الأراضي اليمنية.

وأضاف آل صمغان: "بانتقال المختصين وتعاملهم مع اللغمين تم إبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر".