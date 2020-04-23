مجلس النواب الليبي يوجه اقتراحا إلى الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد

أعلن البرلمان الليبي، مساء أمس الأربعاء، عن مبادرة لتشكيل مجلس رئاسي جديد، مشيرا إلى أنه سيتوجه بهذا المقترح إلى الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية المستعصية التي تضرب ليبيا منذ سنوات.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، أن "رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اتفق مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس على توجيه دعوة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتبني مبادرة لتشكيل مجلس رئاسي، من رئيس ونائبين، يكون ممثلا للأقاليم الثلاثة التاريخية لليبيا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الليبية.

وأوضح بليحق أن "هذه المبادرة سيتم التوجه بها للأمم المتحدة مع اقتراح أن تكون هناك حكومة وطنية يترأسها شخص من خارج المجلس الرئاسي الليبي".

وأضاف أنه "تم تخويل عقيلة صالح بتشكيل لجنة استشارية اقتصادية من الخبراء المختصين في مجال الاقتصاد، وذلك لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والتوقعات بتفاقم الأمور في ظل تصاعد حدة المعارك في طرابلس".

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب الليبي: "في الاجتماع تم التأكيد أيضا على اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ومطالبتها بالتعجيل في إجراءات عودة الليبيين العالقين في مختلف الدول، مع ضرورة التأكيد على الالتزام بالإجراءات المتبعة وفقاً للآراء الطبية والمختصين والاستشاريين في هذا الخصوص، وتقديم كافة الخدمات لهم فترة بقائهم خارج البلاد".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.