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    برج خليفة في دبي

    دبي تقرر إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية وتقر خطة من 4 مراحل

    © AFP 2020 / Giuseppe Cacace
    العالم العربي
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    أقرت اقتصادية دبي خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي، والتي تتضمن إعادة فتح الأعمال على 4 مراحل، وفق عدد من التدابير الاحترازية وساعات العمل المحددة والإجراءات، التي تضمن استمرار الأعمال، وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية في دبي.

    سياح يرتدون الكمامات في الإمارات خوفا من كورونا
    © AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE
    أول دولة عربية تدرس إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية في "زمن كورونا"
    وكشفت الخطة، التي نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم"، أن المرحلة الأولى تشمل مراكز التسوق والمولات، ووسائل النقل والمواصلات، ومراكز الأعمال والمقرات الإدارية للشركات، والخدمات الاجتماعية، والقطاع الثقافي والاجتماعي، بالإضافة إلى القطاعات المستثناة بالفعل، وهي قطاعا الإنشاءات والصناعة، كما تتضمن الخطة استثناءات من إعادة الفتح في المرحلة الأولى، حيث لا تشمل بعض المجالات.

    وتلزم خطة إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال التي أقرتها اقتصادية دبي، بإتباع أعلى التدابير الاحترازية التي تمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

    كما كشفت الخطة، عن أن أهم التدابير ستتضمن تعقيم المراكز لمدة 24 ساعة يوميا، وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، وتخصيص غرف للعزل في المولات لعزل الحالات المحتملة، وتنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

    وأوضحت خطة إعادة فتح الأسواق في دبي ضرورة تفعيل خدمات الدفع الذكية من خلال استخدام بطاقات الائتمان مع عدم رفض عملية الدفع النقدي من قبل المتسوقين، كما تتضمن الخطة ضرورة التأكد من وجود عمال النظافة في كل المراكز التجارية لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمر لكافة المواقع داخل المراكز.

    وكشفت الخطة عن إلزام مراكز التسوق بفتح جميع نقاط الدخول لتجنب الازدحام عند المداخل، خصوصا مع إجراء فحوصات صحية قد تؤدي إلى طوابير طويلة، مؤكدة أنه لن يسمح لكبار السن من المتسوقين والذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام إلى 12 عاما بدخول المراكز التجارية خلال المرحلة الأولى من خطة إعادة فتح الأسواق.

    كما أنه لن يسمح للمتاجر بإقامة العروض والتخفيضات السعرية خلال فترة المرحلة الأولى من الخطة لتفادي الازدحام. وتكشف الخطة عن توقف خدمة صف السيارة للمتسوقين خلال فترة المرحلة الأولى والتأكد من أن منطقة المطاعم في المولات يمكنها استضافة 30% من كثافتها الاعتيادية بحيث تسمح بمسافة لا تقل عن 2 متر بين الطاولات.

    وقالت اقتصادية دبي إن المرحلة الأولى لخطة إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي، سوف تتضمن استخدام المواصلات العامة في الإمارة وتشمل مترو وباص وتاكسي دبي، وذلك وفق عدد من التدابير الاحترازية وساعات العمل المحددة التي تمتد إلى 12 ساعة فقط يوميا بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تضمن استمرار خدمات النقل وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر لوسائل المواصلات في دبي. وأوضحت أن خدمات المواصلات لن تتضمن تشغيل الترام ولا خدمات الليموزين، والنقل المائي وتأجير السيارات الذاتية.

    وكشفت اقتصادية دبي عن أن الخطة تشمل إعادة فتح الخط الأحمر لمترو دبي في المرحلة الأولى خلال ساعات العمل من الساعة 7:00 صباحا حتى 7:00 مساء، مع تشغيل جميع المحطات في الخط الأحمر (باستثناء المحطات داخل المناطق المحظورة)، كما تتضمن الخطة تحديد وقت انتظار المترو بــ3 دقائق خصوصا خلال ساعات الذروة، وإعادة تقييم التجربة خلال أسبوع من بداية عمل المترو.

    وتتضمن خطة إعادة فتح الأسواق زيادة عدد خطوط الحافلات العامة وتشغيل جميع خطوط الحافلات عبر المدينة، وبحسب معلومات حصلت "الإمارات اليوم" عليها، فإن هيئة الطرق والمواصلات في دبي ستعمل على إعادة خدمة الحافلات خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع بالتزامن مع إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية في الإمارة.

    وتشمل الخطة إعادة ضبط وقت الخدمة حسب الاحتياج، وتوفير حافلات احتياطية لدعم المحطات المزدحمة، وتعديل (وقت انتظار الحافلة / نوع الحافلة) حسب الاحتياجات وعدد الركاب في محطات الخدمة. كما تتضمن توجيه مركز التحكم في الحافلات لتقديم المزيد من الدعم للمفتشين وتغيير مسار الرحلة حسب الحاجة، كما تتضمن تغيير مسارات الحافلات لتجنب المناطق المحظورة.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, دبي, الإمارات
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