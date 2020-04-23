مصر… مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان

حددت شركة مترو الأنفاق في مصر، مواعيد عمل القطارات خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنها ستكون مرتبطة بساعات العمل المحددة قبل ساعات الحظر.

© AFP 2020 / AHMAD ABDUL FATAH وزير النقل المصري يتحدث عن إمكانية تعطيل عمل مترو الأنفاق والقطارات "اليوم السابع" المصرية، إلى قول أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، إن "مواعيد التشغيل فى رمضان للخطوط الثلاثة ستبدأ من السادسة صباحا حتى وقت الحظر".

وتحدد مصر حظر التجوال في الفترة من 8 مساء وحتى 6 صباحا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتقول شركة مترو الأنفاق إنها ملتزمة بأية تعليمات تصدر من مجلس الوزراء بخصوص ساعات حظر التجوال.

وقال المتحدث باسم الشركة للصحيفة إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان وتجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها في فترات تشغيل الذروة لسحب أي كثافات ركاب، مشيرا إلى استمرار أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات.