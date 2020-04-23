الإمارات تستأنف خدماتها البريدية الدولية

استأنف بريد الإمارات خدماته الدولية السريعة إلى 12 دولة أوروبية، وذلك بعد توقف في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية" إن بريد الإمارات استأنف خدماته البريدية الدولية السريعة إلى 12 وجهة أوروبية وهي النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا والمملكة المتحدة وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى الخدمات الحالية إلى المملكة العربية السعودية والسودان.

وكانت دبي قد أقرت خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي، والتي تتضمن إعادة فتح الأعمال على 4 مراحل، وفق عدد من التدابير الاحترازية وساعات العمل المحددة والإجراءات، التي تضمن استمرار الأعمال، وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية في دبي.

وكشفت الخطة، التي نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم"، أن المرحلة الأولى تشمل مراكز التسوق والمولات، ووسائل النقل والمواصلات، ومراكز الأعمال والمقرات الإدارية للشركات، والخدمات الاجتماعية، والقطاع الثقافي والاجتماعي، بالإضافة إلى القطاعات المستثناة بالفعل، وهي قطاعا الإنشاءات والصناعة، كما تتضمن الخطة استثناءات من إعادة الفتح في المرحلة الأولى، حيث لا تشمل بعض المجالات.

وتلزم خطة إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال التي أقرتها "اقتصادية دبي"، باتباع أعلى التدابير الاحترازية التي تمنع تفشي وباء كورونا المستجد.