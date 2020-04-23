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    اجتماع الحكومة المصرية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    مصر... إعلان موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

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    أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة.

    وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك، أن "صرف المرحلة الثانية من المنحة يبدأ من 26 أبريل/نيسان الجاري وحتى 10 مايو/أيار المقبل، بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، ويضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى".

    وأوضح مجلس الوزراء في منشوره أن "اللجنة المُشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر".

    وتم التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلى استلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومي، والرسالة المرسلة له.

    © Sputnik . Mohamed Hassan
    8 معلومات عن منحة العمالة غير المنتظمة في مصر

    وأوضحت اللجنة أن "مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحا، وحتى 4 عصرا خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسئولي المحليات في تنظيم هذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتي أشاد بها الجميع".

    وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري قد صرح، في وقت سابق، بأن الأيام الماضية شهدت تداول عدد كبير من الشائعات، بينما تخوض الدولة المصرية حربا للقضاء على وباء كورونا.

    وبعد التواصل مع الجهات المعنية، قال المركز إنه لا صحة لاستيراد شحنة من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، ولا لإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر أبريل الجاري.

    ونفى المجلس تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، كما نفى ما يشاع عن رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية.

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