لأول مرة... حفل افتراضي لمغنيات سعوديات

وجاء الحفل الذي يحمل عنوان The Beat DXB Lockdown: Saudi Femmes كمسك ختام لمهرجان The Beat DXB Lockdown في دبي حيث شاركت فيه 15 فنانة سعودية من بينهن مغنيات راب و"دي جيه" وحتى مغنيات أوبيرا، حسبما أفاد موقع "المرأة الإماراتية".
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Thank you to everyone that tuned! Please follow the artists today! @micahthesongwriter @pineapple__f @royamusic_official @nourah.sings @sawsanalbahiti @ghada.musiic @loulwa_music @amal.music @m0.0nn @theycallmejara @noorasheikh (stepped in for @bushra_alhomoud1 who wasn’t feeling well) we thank you Noora! Class act and bushra hope you feel better soon sis @pink8in @sarahchafei @tamtamsound @hatoon.idrees Shout out @babyg_me for pushing the beat always Salam! 👊🏼
ومن بين النجوم شاركت المغنية سارة شافي من جدة، ونورا سنغز من الرياض وتمتم السعودية الأصل والمقيمة في لوس أنجلوس، إضافة إلى مغنية الأوبيرا سوسن الباهيتي.
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Catch @m0.0nn rap her way through ! Live on her IG at 10:50 pm #ThebeatDXB #thebeatxbabyg
يذكر أن المهرجان كان واحدا من سلسلة المهرجانات التي نظمها المذيع السعودي حسان أحمد الملقب ب"بيغ هاس" مقدم برنامج "الهيب الهوب" الأول والوحيد في المملكة، والذي لاقى رواجا عاليا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إلغاء العروض والحفلات في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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