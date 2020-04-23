لأول مرة... حفل افتراضي لمغنيات سعوديات

شاركت فنانات سعوديات في واحد من أكبر المهرجانات الموسيقية الافتراضية في منطقة الخليج العربي، والتي تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحفل الذي يحمل عنوان The Beat DXB Lockdown: Saudi Femmes كمسك ختام لمهرجان The Beat DXB Lockdown في دبي حيث شاركت فيه 15 فنانة سعودية من بينهن مغنيات راب و"دي جيه" وحتى مغنيات أوبيرا، حسبما أفاد موقع "المرأة الإماراتية".

ومن بين النجوم شاركت المغنية سارة شافي من جدة، ونورا سنغز من الرياض وتمتم السعودية الأصل والمقيمة في لوس أنجلوس، إضافة إلى مغنية الأوبيرا سوسن الباهيتي.

يذكر أن المهرجان كان واحدا من سلسلة المهرجانات التي نظمها المذيع السعودي حسان أحمد الملقب ب"بيغ هاس" مقدم برنامج "الهيب الهوب" الأول والوحيد في المملكة، والذي لاقى رواجا عاليا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إلغاء العروض والحفلات في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.