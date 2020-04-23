رسالة من رئيس الحكومة المصرية إلى السيسي

وقال مدبولي في الرسالة التي نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك: "بهذه المناسبة، وبالإنابة عن جميع أعضاء الحكومة أتقدم بأسمى آيات التهاني وعظيم الاحترام والتقدير للرئيس السيسي، مُعربا عن أن هذه المناسبة العظيمة تجعلنا نذكر بكل فخر واعتزاز أبناء مصر البواسل الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل استرداد كل حبة رمل في سيناء الحبيبة".

وأضاف رئيس الوزراء في البرقية: "إن رجال القوات المسلحة لا يزالون يُقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهير هذه الرقعة الغالية من أرض مصر من صنوف الإرهابيين والخونة وتجار الدين المُتربصين بأمن وسلامة الوطن، ليضربوا بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء للحفاظ على الوطن ومُقدراته، مُؤكداً أن التاريخ سيُسجل وقوف الرئيس السيسي بكل قوة وصلابة في وجه الإرهاب نيابة عن العالم. داعياً له بدوام التوفيق والسداد، ودوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة، ولشعبها العظيم".

وعيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل/ نيسان من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

وفي ذلك اليوم، تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس/ آذار 1989.

وتم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى في عام 1982، واكتمل التحرير عندما رفع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك علم مصر على طابا آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية في عام 1989.