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    وزارة الخارجية المصرية

    السفير المصري في الكويت يعلق على محاولات "إثارة الفتن" بين شعبي البلدين

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    علق السفير المصري لدى الكويت على محاولات إثارة الفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مصريين وكويتيين في الفترة الأخيرة ووصفها باليائسة.

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    مصر والكويت تعلنان رفض "المحاولات المسيئة" للعلاقات بين البلدين
    وحسب "القبس" الكويتية دعا طارق القوني إلى "اغتنام الشهر الفضيل في البعد عن التشاحن وإثارة الفتن على وسائل التواصل الاجتماعي، التي شهدت محاولات يائسة خلال الفترة الماضية للنيل من متانة العلاقات الوطيدة بين شعبي البلدين"، مؤكدا أن الإساءات "لا تمثل سوى مطلقيها".

    وثمن القوني "حرص المسؤولين في البلدين على اتخاذ الإجراءات بحق المسيئين من الجانبين".

    ونوه في هذا الصدد إلى أن "متابعة هذا الملف لا تقتصر على الإساءات الصادرة بحق مصر، بل وبادرت السفارة بإحالة عدد من التغريدات تجاه دولة الكويت إلى الجهات المعنية بمصر لاتخاذ اللازم بشأنها. وأكد السفير المصري لدى الكويت، على الرفض التام لأية إساءة لقيادتي وشعبي البلدين"، مشددا على أن "العلاقات بينهما وما يجمعهما من روابط التاريخ والدم والمصير المشترك، أكبر بكثير من أن تتأثر بمثل هذه المحاولات اليائسة".

    وقالت الصحيفة الكويتية إن السفير المصري، وجه "أطيب التهاني والتبريكات إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم وأبناء الجالية المصرية وكافة المقيمين على أرضها بكل الخير واليمن والبركات".

    وقال القوني، في تصريح لـ"القبس"، إن "الشهر الفضيل يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية، فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات المعنية في دولة الكويت لمنع انتشار الفيروس، والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, الكويت
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