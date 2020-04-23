طيران الإمارات تعلن استئناف رحلاتها إلى عدد من الوجهات الدولية

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، اعتزامها إطلاق عدد من الرحلات إلى وجهات دولية محددة.

وقالت الشركة في بيان لها إنها تخطط لاستئناف رحلاتها، الأسبوع المقبل، إلى وجهات دولية محددة وهي: فرانكفورت (25، 27، 29 أبريل)، جاكرتا (26 أبريل)، جوهانسبرغ (25 أبريل)، لاغوس (26 أبريل)، لندن هيثرو (23، 24، 28، 30 أبريل)، مدريد (29 أبريل)، مانيلا (24، 28، 30 أبريل)، وتونس (30 أبريل).

Emirates announces limited passenger flights next week to Frankfurt, Jakarta, Johannesburg, Lagos, London Heathrow, Madrid, Manila and Tunis. These services will facilitate residents and visitors wishing to return home. https://t.co/Hk5Abem9Te pic.twitter.com/iSVnSQfsSk — Emirates Airline (@emirates) April 23, 2020

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة سوف تسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم.

وطالبت الشركة الراغبين في السفر إلى كل من جوهانسبرغ ولاغوس وتونس بالاتصال بالممثليات الدبلوماسية لبلدانهم في الإمارات، أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى، فيمكنهم الحجز مباشرة عبر موقع الشركة emirates.com واختيار "اتجاه واحد"، أو عن طريق وكلاء السفر.

ومن المنتظر أن يسمح فقط لمواطني دولة الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها، كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات ودولة الوجهة المقصودة.

وأكدت طيران الإمارات التزامها بقواعد الصحة والسلامة، إذ لن يتوفر على الطائرات أي مطبوعات، وبينما يستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، فسوف تحرص طيران الإمارات على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية، وسوف يتم مؤقتاً وقف خدمة السيارة مع سائق، وكذلك إغلاق الصالات الخاصة في المطار.