نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي: 24 مليار دولار خسائر شركات طيران الشرق الأوسط بسبب كورونا

صرح محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم الخميس، بأن الاتحاد ليس راضيا عن جهود الحكومات في المنطقة الرامية لدعم شركات الطيران لديها.

وقال البكري: "من المتوقع أن تخسر شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار من الإيرادات بسبب تفشي فيروس كورونا"، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" الإخبارية.

كما توقع أن 66 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مهددة في الشرق الأوسط بسبب تضرر السفر الجوي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعن دور حكومات الدول في المنطقة قال البكري: "نريد منهم أن يعطوا الأولوية حقا للملاحة الجوية ويعلنوا عن إجراءات إنقاذ محددة لشركات الطيران وقطاع الملاحة الجوية على غرار الدول الأخرى".

وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن استئناف السفر الجوي في الشرق الأوسط سيكون تدريجيا، مشيراً إلى أنه يجرى التشاور مع حكومات الشرق الأوسط وأفريقيا وأصحاب المصالح والجهات التنظيمية بشأن كيفية استئناف السفر الجوي هناك.

وأكد البكري أن الاتحاد يجري دراسة ما إذا كانت شركات الطيران ستطبق التباعد الاجتماعي الفعلي على متن الطائرات عبر إبقاء بعض المقاعد شاغرة.