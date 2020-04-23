رئيس وزراء الأردن: المملكة تعيش أجواء احتواء فيروس كورونا

أكد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني، عمر الرزاز، أن المملكة تعيش أجواء احتواء فيروس كورونا المستجد.

وشدد الرزاز في مؤتمر صحفي، أن صحة المواطن الأردني في صدارة الأولويات، بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني.

وقال الرزاز: "علينا في شهر رمضان أن نتذكر نعم الله وأن نصبر على الشدائد ونمد يد العون للضعيف. هذه هي القيم التي جسدها الشعب الأردني بالفعل خلال الأزمة".

وتابع الرزاز: "المرحلة الثانية من مواجهة كورونا تتطلب تكاتفا شعبيا ورسميا بين مختلف الجهات كما حدث في المرحلة الأولى من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء".

وأشار إلى أن اللقاء، اليوم الخميس، مع المحافظين ورؤساء البلديات، يأتي للتنسيق حول المرحلة الانتقالية الهامة، وتتمثل في الفتح التدريجي في المحافظات ولقطاعات معينة.

وأضاف الرزاز: "أهم شيء أن هناك معايير للصحة والسلامة المهنية يجب توفرها، وهي ليست صعبة التحقيق إلا أنها تتطلب مستوى معينا من الوعي، وأن هدف الضمان الاجتماعي توفير مظلة حماية من المخاطر".

وشدد الرزاز على تفعيل آلية تداول العملات إلكترونيا، لما يسببه التعامل الورقي بالعملات من خطورة في سرعة انتقال الفيروس.