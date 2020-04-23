الحكومة المصرية توافق على قانون جديد يتعلق بأعضاء المهن الطبية

وقال المجلس، في بيان له اليوم الخميس: "تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأشار البيان إلى أن هذه الموافقة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة.

ولفت البيان إلى أن وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء سينتهون من الصياغة النهائية لمشروع القانون، ثم سيتم إرساله إلى البرلمان لإقراره.

ونص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.