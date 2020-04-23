الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالملك سلمان

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وهنأ السيسي خلال الاتصال الملك سلمان "بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيا للبلدين والشعبين الصديقين كل تقدم وازدهار"، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم.

وبادل الملك سلمان الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، "داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات".

وكان السيسي قد وافق، على اتفاقية للتعاون الجمركي مع السعودية، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 19 مارس/ آذار 2015.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رقم 230 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب، وذلك حسب صحيفة "أخبار اليوم".

وتهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة التجارة بين مصر والسعودية وتحقيق التعاون المشترك في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي من خلال تشديد الرقابة على البضائع والسلع للتأكد من صحة البيانات والمستندات الخاصة بها لمحاربة حركة الاستيراد والتصدير غير الشرعية بين البلدين وتسهيل نقل البضائع والسلع بنظام الترانزيت طوال الفترة التي تكون فيها داخل إقليم إحدى الدولتين بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في هذا المجال.