بري: الحكومة يجب أن لا تبقى في موقع المتفرج على الفلتان المالي الجاري

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، إن مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين هي أن تبادر الحكومة قبل فوات الأوان إلى ممارسة سلطاتها القانونية والإجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية .

واضاف: "على الحكومة أن لا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس".

ووقع سجال سياسي في الجلسة التشريعية للبرلمان، أمس الخميس، بعد قيام رئيس المجلس نبيه بري برفع الجلسة لفقدانها النصاب، قبل طرح منح الحكومة اعتماداً مالياً بقيمة 1200 مليار ليرة، الأمر الذي أثار امتعاض رئيس الحكومة حسان دياب وطلب من رئيس المجلس بعقد جلسة تشريعية ليلاً لإقرار هذا الاعتماد، فكاد رد بري: "ما حدا بيعلمني شو بدي أعمل"...

وبعد ذلك أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب​، أنه "يجب على ​الحكومة​ أن تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه".

هذا ويواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه اليوم ليسجل 3425 ليرة لبنانية للشراء و3475 ليرة للمبيع لدى الصرافين صباحاً، وبعد الظهر سجل 3720 للشراء و3780 للمبيع.