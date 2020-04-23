السعودية تعدل أوقات عمل المطاعم في شهر رمضان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقا لما سبق الإعلان عنه بالسماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة؛ فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الثالثة فجراً.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.

وفي وقت سابق أتخذت وزارة الداخلية، قرارا بتعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان ليكون من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأمس أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تعديل مواعيد العمل في شهر رمضان للقطاعين العام والخاص.

ونوهت الوزارة السعودية إلى أن ساعات العمل للقطاع العام 5 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء، فيما تركت الوزارة تحديد المواعيد للقطاع الخاص، على أن تكون 6 ساعات يوميا فقط.