فلكي يوضح تأخر السعودية في الإعلان عن بداية شهر رمضان

أجاب الفلكي السعودي ملهم هندي، عن النساؤلات المتعلقة بعدم كشف السعودية عن هلال رمضان مبكرا كما جرت العادة، موضحا أن ذلك مبني على حسابات فلكية دون اشتراط الرؤية.

وقال هندي، في مقطع فيديو توضيحي نشره عبر "تويتر": "الكثير يتساءل لماذا لم يحدث الترائي يوم 29 كما هي العادة، للإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة كيفية دخول الأشهر في المملكة، السعودية تعتمد على تقويم أم القرى في دخول جميع الأشهر".

لماذا دعت #السعودية لـ #تحري_هلال_رمضان يوم الخميس ٣٠ شعبان حسب #تقويم_أم_القرى وليس يوم الأربعاء ٢٩ شعبان ؟!

فهل يمكن أن يكون #رمضان السبت؟ pic.twitter.com/jyhW4YYceL — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) April 21, 2020

ونوه أن "ذلك مبني على حسابات فلكية بدون اشتراط الرؤية".

وأضاف "لذلك لا يبنى على تقويم أم القرى في الأمور التعبدية مثل رمضان وشوال وذو الحجة ومحرم، لكن هناك شهران يضافا لمعرفة متى نستطيع رؤية أشهر شعبان وذو القعدة".

وتابع قائلا: "في الحالة هذه يوم 29 رجب تحققت الشروط الفلكية الحسابية لدخول الشهر حسب معايير تقويم أم القرى لذلك كان أول يوم في شعبان حسب التقويم هو يوم 25 آذار/ مارس، لكن في ذلك المساء جميع اللجان المنتشرة حول المملكة لم يثبت لها رؤية هلال شهر شعبان لذلك شرعا وبحسب قرار المحكمة العليا كان دخول شهر شعبان يوم 26 مارس وهذا يعني أن التقويم متقدم على الشهر الشرعي بيوم كامل".

يذكر في السياق أن المحكمة العليا قررت أن غداً الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 نيسان/ أبريل هو أول يوم من شهر رمضان المبارك لهذا العام.