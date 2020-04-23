"أنصار الله" تعلن رفضها أي حلول أو اتفاقيات مجزأة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، رفضها المقترحات المقدمة من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن واستئناف العملية السياسية.

القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، "أكد المجلس السياسي الأعلى (المشكل من أنصار الله) في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس، مهدي المشاط، رفض الجمهورية اليمنية لأي حلول أو اتفاقيات مجزأة".

واستغرب المجلس السياسي الأعلى "ادعاء تحالف العدوان بقيادة السعودية تطبيقه لمبادرة وقف إطلاق النار مع تصعيده وتحشيده في نفس اللحظة، بهدف التضليل على جرائمه وانتهاكه للأحكام والأعراف الدولية".

واستعرض الاجتماع "المستجدات العسكرية في مختلف الجبهات"، مثمناً "ثبات واستبسال رجال الجيش واللجان الشعبية وتصديهم المستمر للعدوان و(مرتزقته) في ميادين العزة والكرامة".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أعلن الجمعة الماضية، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أنه "أرسل إلى الأطراف مقترحات الأمم المتحدة المحدثة لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وعدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي فيروس كوفيد 19، إضافة إلى الاستئناف العاجل للعملية السياسية.