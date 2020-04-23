رمضان غدا في كل دول مجلس التعاون الخليجي إلا واحدة

أعلنت كل دول مجلس التعاون الخليجي، أن أيام أيام شهر رمضان غدا الجمعة، فيما عدا دولة واحدة.

وسيبدأ شهر رمضان غدا الجمعة في السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين، باستثناء سلطنة عمان.

وأعلن الديوان الملكي السعودي نقلا عن المحكمة العليا أنه تقرر أن غدا الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر رمضان لهذا العام.

#عاجل_السعودية | بيان من #الديوان_الملكي: #المحكمة_العليا: تقرر أن غداً الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر #رمضان المبارك لهذا العام. pic.twitter.com/0SiN5rmnZA — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 23, 2020

​وقالت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أن غدا الجمعة غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

هيئة الرؤية الشرعية الكويتية تعلن غداً الجمعة غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 23, 2020

​وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فقد أعلنت الإمارات أن غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان.

#الإمارات تعلن غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.. كل عام وأنتم بخير.. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 23, 2020

​وأعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن غدا الجمعة هو أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

غداً الجمعة 2020/4/24 هو أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، وكل عام وأنتم بخير.#وزارة_الأوقاف#لأجل_قطر_كلنا_في_البيت#سلامتك_هي_سلامتي — وزارة الأوقاف - قطر (@AwqafM) April 23, 2020

كما أعلنت البحرين رسميا أن غداً الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

​بينما قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان إنه لم يثم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وعليه فإن أول أيام ستكون السبت 25 نيسان/ أبريل الجاري.

بيان عدم ثبوت رؤية #هلال_شهر_رمضان المبارك لعام 1441 هـ#عمان pic.twitter.com/XJr4j5TBGi — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان (@meraoman) April 23, 2020

​وأعلنت دار الافتاء المصرية، أن غدا الجمعة 24 أبريل/ نيسان، هي أول أيام شهر رمضان لعام 2020.

كما أعلنت كل من دولتي تونس ولبنان، أن غرة شهر رمضان ستكون الجمعة المقبلة.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدة الشهر الكريم ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو/ أيار.

وسيكون أول أيام الشهر أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و3 دقائق، إذ يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:28، أما آخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47.