تحركات شعبية وقطع طرق احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان

عمد عدد من المحتجين إلى قطع مختلف الطرق اللبنانية، بالدواليب المشتعلة، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل جنوني.

وفي منطقة تعلبايا، وقع اشتباك بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين على خلفية إقفال الطريق في الاتجاهين، حيث تم إطلاق النار من قبل الجيش في الهواء لمنع المحتجين من إقفال الطريق.

وتجمع العشرات من المحتجين أمام مصرف لبنان في الحمرا، وقطعوا الطريق، مرددين هتافات منددة بسياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المالية، مطالبين السلطة السياسية بإقالته.

كما عمد محتجون إلى قطع الطريق في منطقة الضبية الواقعة إلى الشمال من بيروت.

فيما تم قطع الطريق في منطقة الجية التي تربط العاصمة بيروت بجنوب البلاد.

هذا ويواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه اليوم ليسجل 3720 للشراء و3780 للمبيع، فيما وصل إلى 4 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد في عدد من محال الصيارفة.