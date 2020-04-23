القبض على لبناني عرض سيدة نيجيرية للبيع عبر "فيسبوك" مقابل ألف دولار

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، نشرته على موقعها الرسمي "فيسبوك" أنه "في إطار متابعة قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض فيه سيدة للبيع من الجنسية النيجيرية، تعمل لديه في الخدمة المنزلية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، أوقفت المديرية صاحب الإعلان السوري (و.ج) والتحقيق معه جار بإشراف القضاء المختص".

ووفقا لصيحفة "الغاردين" البريطانية، فإن المديرة العامة للوكالة الوطنية النيجيرية لحظر الاتجار بالبشر، جولي عُكّة - دونلي أكدت أن المحققين الجنائيين ذوي الاختصاص، تسلموا قضية اللبناني "وائل جرو" الذي عرض في الفيسبوك جواز سفر خادمة نيجيرية، وقال إنها معروضة للبيع بسعر 1000 دولار.

كما نقلت الصحيفة عن الناشطة ريني أبي سعد، التي شاركت في الحملة على السوشيال ميديا ضد فعلة وائل جرو، إن السلطات اللبنانية تتابع الأمر حتى بعد أن حذف الجاني ما نشره.

هذا وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي اللبناني صورة الإعلان الذي نشره ثم حذفه "وائل"، والذي يتضمن اسم الفتاة النيجيرية "بياس أوفومو" المولودة في 19 مايو 1988، ورقم جواز سفرها الصادر في 23 مايو 2018، وينتهي في 22 مايو 2023، مع المبلغ المطلوب لبيعها.