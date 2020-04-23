الخارجية التونسية: إصابة عدد من سفراء تونس بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بالبرلمان، عن إصابة عدد من السفراء التونسيين بالخارج بفيروس كورونا.

وأكد الري عن غياب التغطية الصحية للدبلوماسيين في الخارج، منوها إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة، بحسب ما ذكرت وكالة "شمس" الإخبارية التونسية.

وبين وزير الخارجية نور الدين الري أن عددا من نواب البرلمان عمدوا إلى تجريح بعض السفراء والقناصل وذكرهم بالاسم مشيرا إلى وجود أشكال في تونس يتعلق بالمزايدات السياسية.

ودعا النواب والتونسيين عامة لتجنيب القطاع الدبلوماسي السيادي التجاذبات السياسية.

وأعلن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، مساء الأحد الماضي، تمديد العمل بإجراءات الحجر الصحي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، حتى الثالث من مايو/ أيار المقبل.

وبحسب تلفزيون "نسمة"، قال رئيس وزراء البلاد في لقاء متلفز، إنه تقرر تمديد إجراءات الحجر الصحي العام بشكله الحالي لوقف تفشي فيروس كورونا حتى التاريخ المذكور.