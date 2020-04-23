الرئيس التونسي يتذكر مع نظيره المصري ذكريات رمضان وحرب أكتوبر

تلقى الرئيس التونس قيس سعيد، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب الرئاسة المصرية، جاء الاتصال بمبادرة من الرئيس المصري لتهنئة نظيره التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة تونس حكومة وشعباً.

وأعرب الرئيس التونسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس السيسي، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.

وفي السياق، كشفت الرئاسة التونسية في بيان مزيدا من التفاصيل عن الاتصال الهاتفي، وقالت إنه "تم استعراض جملة من الذكريات المتعلقة بشهر رمضان ومنها حرب السادس من أكتوبر 1973 التي وافقت اليوم العاشر من شهر رمضان وحقق فيها الجيش المصري انتصارا عسكريا كبيرا باجتيازه لقناة السويس وتحطيمه لخط برليف".

وأشارت إلى أن "الرئيس قيس سعيد أكد على أن شهر رمضان هو شهر جهاد النفس وشهر الانتصارات، معربا عن تمنياته بأن تجتاز الأمة والإنسانية كلها هذه الجائحة العالمية".

كما تم التطرق إلى المبادرة التونسية أمام مجلس الأمن والهادفة إلى اعتماد مقاربة عالمية في معالجة فيروس كورونا لأن هذا الوباء لم يستثن أحدا.

ووفقا للوكالة "عبّر الرئيس المصري عن دعمه ومساندته لهذا التصور ولهذا السعي حتى تكون الأمم المتحدة متحدة بالفعل في مواجهة خطر يهدد الإنسانية جمعاء".