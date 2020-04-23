المغرب.. مواطنون يستغيثون بالسلطات لإنقاذهم من أفاع ضخمة طول بعضها 6 أمتار...فيديو

وجه سكان حي "هوتة سعيد"، بمدينة تطوان المغربية، نداء استغاثة للسلطات المحلية في ظل انتشار للأفاعي، التي يزيد خطرها مع حلول فصل الصيف.

وأكد سكان الحي أن المكان يتواجد فيه العديد من الأفاعي الخطيرة، والتي يصل طول بعضها إلى نحو 6 أمتار، ما يتطلب تدخلا عاجلا من طرف المسؤولين بالمدينة لوضع حد حاسم لهذه الظاهرة المقلقة، والتي حولت حياة الساكنة إلى جحيم لايُطاق.

وصرح صاحب إحدى القطع الأرضية بالمنطقة، لموقع "أخبارنا" المغربي، أنه يعاني مع الأفاعي التي أصبحت تهدد حياته وحياة السكان المجاورين له، مشيرا إلى أنه أجهز خلال الأيام الماضية على أفعى يبلغ طولها 6 أمتار، كانت تصول وتجول بين الأعشاب، حيث سبق لها أن قتلت حيوانات بالإضافة إلى أكل الدجاج والطيور.

وأضاف السكان أنه رغم توالي عمليات قتل هذه الأفاعي من طرف المواطنين، فإن الجهات المسؤولة لم تتحرك لحد الساعة، للبحث عن سبب ظهور هذه الأفاعي بين السكان ومحاربتها بالطرق الناجعة.