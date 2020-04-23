الإمارات...إنقاذ 7 بحارة بعد انفجار قاربهم

أعلن المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الإمارات، اليوم الخميس، إنقاذ 6 مواطنين وأردني إثر انفجار قاربهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بتنسيق مع جهاز حماية المنشآت والسواحل، نفذ مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لسبعة أشخاص إثر انفجار قاربهم.

وأضافت الوكالة أنه كان على متن القارب ستة إماراتيين وأردني.

وقام المركز بنقل القارب من قبل جهاز حماية المنشآت من موقع الحادث إلى جزيرة السيفية الصناعية، فيما تم إرسال شخصين إلى مدينة شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.