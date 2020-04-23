الإمارات...إنقاذ 7 بحارة بعد انفجار قاربهم

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بتنسيق مع جهاز حماية المنشآت والسواحل، نفذ مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لسبعة أشخاص إثر انفجار قاربهم.
وأضافت الوكالة أنه كان على متن القارب ستة إماراتيين وأردني.
"الوطني للبحث والإنقاذ" ينقذ 7 أشخاص إثر انفجار قاربهم#وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 23, 2020
للتفاصيل:https://t.co/RXatRnxwOX pic.twitter.com/yGX1QneQWK
وقام المركز بنقل القارب من قبل جهاز حماية المنشآت من موقع الحادث إلى جزيرة السيفية الصناعية، فيما تم إرسال شخصين إلى مدينة شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.
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