برلمانيون يطالبون بمقاضاة وزير المالية العراقي بتهمة هدر 5 مليارات دولار

طالب 25 برلمانيا عراقيا، اليوم الخميس، القضاء بالتحقيق مع وزير المالية فؤاد حسين، بدعوى هدر نحو 5 مليارات دولار.

ووفقا لموقع "السومرية" فإنه بموجب طلب رسمي موجه إلى هيئة النزاهة العامة بالعاصمة بغداد، اتهم أعضاء البرلمان وزير المالية بـ"استغلال منصبه وتعمد هدر المال العام، بصرفه مبالغ لحكومة إقليم كردستان تجاوزت 6 تريليونات دينار "نحو 5 مليارات دولار خلافا للمادة 10 من قانون الموازنة الاتحادية".

كما جاء في الوثائق أن "حكومة إقليم كردستان منعت ديوان الرقابة المالية من تدقيق الحسابات الختامية للإقليم".

ودعا البرلمانيون إلى إحالة الشكوى إلى دائرة التحقيقات، لعرضها على محكمة الجنايات المركزية المختصة بقضايا الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوزير.

ولم يصدر أي تعليق فوري من وزير المالية بشأن الاتهامات التي كالها أعضاء البرلمان الاتحادي له، ولجوئهم إلى القضاء لمحاكمته بتهمة هدر المال.

يذكر أن فؤاد حسين، وهو قيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، يشغل منصب وزير المالية في حكومة بغداد، التي يرأسها عادل عبد المهدي منذ نحو عامين.