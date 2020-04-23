بعد تهديدات بفتح تحقيق… ما هي الوثيقة الـ"السرية" التي وقعت عليها الحكومة الإسرائيلية؟

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم، الخميس، بأن الأيام الماضية شهدت تسريبات لجلسات الحكومة الإسرائيلية السرية، ما استدعى نشر سكرتيرة الحكومة الإسرائيلية وثيقة للتوقيع عليها بهدف "سرية" هذه الجلسات.

בעקבות הציטוטים מישיבת הממשלה שנחשפו בכאן חדשות – היועמ"ש מחתים את השרים על הצהרת סודיות. הדיווח של @almog_tamar ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/zA7Rg55drE — כאן חדשות (@kann_news) April 23, 2020

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الوثيقة السرية يجب التوقيع عليها لكل من يحضر جلسات الحكومة، سواء موظفين أو وزراء أو أي شخص يتواجد في هذه الجلسات، فضلا عن أن التوقيع على هذه المذكرة هو شرط أساسي لحضور الجلسات.

وجاءت الأمر بسرية هذه الجلسات بعد تهديدات من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بفتح تحقيق في واقعة تسريبات جلسات الحكومة.