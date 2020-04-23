صحيفة: السعودية تفرض تعهدا على العائدين من الخارج

كشفت تقارير صحفية سعودية أن السلطات فرضت تعهدا على مواطنيها العائدين من الخارج.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرا نقلت فيه عن مصادر تأكيدهم أن السلطات فرضت إقرارا على جميع مواطنيها العائدين من الخارج.

وأوضحت المصادر أن التعهد يقضي بتوقيع الحجر على السعوديين العائدين من الخارج لمدة أسبوع في الفنادق و7 أيام أخرى في منازلهم، بصورة احترازية حال التأكد في عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر إلى أنه وفق تلك الآليات التي تم الإعلان عنها، وسيتم استضافتهم خلال فترة العزل الصحي التي أقرتها وزارة الصحة.

وقالت "عكاظ" إنها اطلعت على نسخة من التعهد، والذي يظهر أن المواطن العائد من الخارج يتعهد بأنه موافق على أن يخضع للحجر في الفنادق المخصصة للحجر لمدة أسبوع، وأن يتم الكشف عليهم لمرة واحدة.

ويكشف التعهد أنه "في حالة التأكد من أن النتائج سلبية، فيمكن للحالة أن تغادر إلى منزلها مع التعهدات بعدم مخالطة الآخرين، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، والابتعاد عن التجمعات ومخالطة الأسرة، حتى تنتهي الفترة المحددة والتواصل مع وزارة الصحة في حال ظهور أعراض الفيروس والتوجه لأقرب منشأة طبية أو الاتصال على الرقم937".

كما يتعهد المواطن العائد من الخارج بعد مغادرته مقر الحجر بالبقاء 7 أيام أخرى في المنزل، والمتابعة المستمرة عبر تطبيق "تطمن".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.