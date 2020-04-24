مصر... نصائح الأرصاد الجوية لمواجهة تقلبات الطقس أول يوم رمضان

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، صباح اليوم الجمعة، عن إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، توقعها ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، 36 درجة، مصحوبا برياح وأتربة، تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى نشاط ریاح مثیرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من العاصمة المصرية، القاھرة.

ونصحت الأرصاد الجوية مرضى الجهاز التنفسي والحساسية والجيوب الأنفية، بضرورة الابتعاد عن الأتربة وارتداء الكمامات، والابتعاد عن التواجد تحت اللوحات المعدنية والأشجار، نظرا لسرعات الرياح العالية التي قد تصل من 60 - 70كم/ساعة.

وحول أول أيام شهر رمضان، نوهت الدكتورة إيمان شاكر إلى ضرورة زيادة تناول المرطبات وشرب المياه خلال وجبة السحور والابتعاد عن الأملاح والسكريات، فيما نصحت بعدم تخفيف الملابس نظرا للفارق الكبير في درجات الحرارة يوم السبت حيث تنخفض الحرارة بأكثر من 10 درجات لتصل إلى 25 درجة على القاهرة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل طقس أول 3 أيام من شهر رمضان، موضحة أن البلاد تتعرض لحالة من التقلبات الجویة الیوم الجمعة، حيث تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مصحوبا برياح تصل للعاصفة وهطول أمطار، على أن تنخفض الحرارة 10 درجات ثاني وثالث أيام شهر رمضان.​