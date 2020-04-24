السودان: لجنة إزالة التمكين تسترد عشرات العقارات من رموز "النظام البائد"

كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستراداد الأموال في السودان، عن استرداد عشرات العقارات من رموز "النظام البائد".

وقال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن اللجنة استردت 79 عقارا بلغت المساحة الكلية لها 35 مليون و411 ألفا و114 مترا مربعا، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وأوضح أن الاسترداد يعني أن السودان أصبح شريكا في تلك المؤسسات، إذ قررت اللجنة تسجيل الأسهم التي تم استردادها باسم وزارة المالية.

وأضاف أن كل الذين نزعت منهم هذه العقارات منحوا الفرصة الكافية لتبيان مصدر هذه الأموال ولكنهم فشلوا في ذلك، حسب قوله.

وتشكلت لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، بقرار من رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، في ديسمبر من العام الماضي.

وتضم اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، استولى الرئيس المعزول عمر البشير، على السلطة عبر انقلاب أطلق عليه "ثورة الإنقاذ".

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.