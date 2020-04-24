إعلام: تقدم كبير في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

ذكرت صحيفة عبرية، صباح اليوم الجمعة، إن تقدما كبيرا طرأ في صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه لوحظ وجود تقدم كبير في إتمام صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، ورغم وجود بعض العراقيل، إلا أن الصفقة في طريقها للإكتمال.

وأكدت أن المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل تجري مشاورات ومداولات مكثفة ودائمة لاتمام صفقة تبادل أسرى، فضلا عن كيفية تقديم تسهيلات لقطاع غزة، بهدف دفع عجلة الصفقة إلى الأمام.

בכירים בישראל: התקדמות במגעים לעסקת שבויים ונעדרים https://t.co/LPRJojXyOI pic.twitter.com/MkxdJKIoHr — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) April 24, 2020

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل تسعى إلى "صفقة شاملة"، أو صفقة تبادل أسرى كبيرة، بينما ترغب حركة حماس في صفقة صغيرة أو جزئية فقط.

سبق أن نشرت الصحيفة ذاتها "معاريف"، الثلاثاء الماضي، أن انتشار فيروس كورونا المستجد سمح بفرصة طيبة لعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، خاصة وأن الحركة ترغب في إتمام الصفقة نفسها، لإبعاد النظر عن فيروس كورونا، رغم وجود بعض العوائق من الطرفين.

سبق أن كشف رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الجمعة الماضية، عن تلقي الحركة اتصالات من وسطاء حول المبادرة التي أعلنها قائد حماس في غزة بشأن عقد صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وفي الثاني من شهر أبريل/ نيسان الجاري، أعلن يحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة، في لقاء تلفزيوني، استعداد الحركة تقديم "مقابل جزئي" (لم يكشف عنه) لإسرائيل لتفرج عن معتقلين فلسطينيين.