شاهد... أول صلاة تراويح في المسجد النبوي بالسعودية في رمضان 2020... صور

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الصلاة أقيمت "بعد موافقة الملك سلمان على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا".
إقامة أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر #رمضان المبارك بالمسجد النبوي.https://t.co/M5yITOLuTG#واس_عام pic.twitter.com/yHXdxMdWle— واس العام (@SPAregions) April 23, 2020
وأضاف الوكالة، أن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وفرت كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة".
وأشارت إلى "تكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة".
وكان الملك سلمان قد قال في كلمة له أمس بمناسبة حلول شهر رمضان، إنه يتألم من منع إجازة صلاة الجماعة وأداء التراويح في المساجد خلال شهر رمضان، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وتابع: "عزاؤنا جميعا أننا نمتثل بذلك لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة؛ فقد جاء في الحديث الشريف: "إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها، فلا تخرجوا منها".
كما حث الملك سلمان إخوانه المسلمين على التنافس في الخيرات خلال شهر رمضان.
وأعلن أمس الديوان الملكي السعودي نقلا عن المحكمة العليا أن اليوم الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر رمضان لهذا العام.
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