فيديو حاسم بشأن أنباء أبرزها "انتهاء مدة العملات الورقية وإلغاء امتحانت الثانوية" في مصر

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري فيديو يحسم الجدل حول عدد من الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي أنه لا صحة لما جرى تداوله حول إلزام المواطنين بتسليم العملات الورقية لبدء استخدام العملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020.

كما نفى ما أثير حول نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامنًا مع حلول شهر رمضان، ونفى ما تردد حول إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة.

وكذب المركز ما انتشر حول تسريح موظفي العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة توفيرًا للنفقات، وما أثير حول وجود عجز بالأدوية بمستشفيات العزل الصحي، وكذلك إلغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات وطلب مشروعات بحثية منهم بدلا من ذلك.

ونفى المركز ما أثير حول إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات، كما نفى ما جرى تداوله حول إلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

وقال المجلس إنه لا صحة لما أثير حول عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وما أثير حول توريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمطاعم والمحال الغذائية.

وأسفر كوفيد-19، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي وتسببه السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية، عن وفاة ما يزيد على 190 ألف شخص في أنحاء العالم. وفي مصر، أودى الفيروس بحياة 276 شخصا من بين أكثر من 3600 مصاب، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.