أول يوم رمضان... عاصفة رملية تضرب مصر والأرصاد تحذر... فيديو

تشهد مصر، اليوم الجمعة، حالة من عدم استقرار الطقس، تصاحبه عاصفة ترابية والتي أثرت على الرؤية في شوارع القاهرة والمحافظات، وتسببت في إغلاق العديد من الطرق.

وقالت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة تلفزيوينة، اليوم، إن "مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق".

وأضافت أن "المناطق الأكثر عرضة للعاصفة هي، المناطق الصحراوية والطرق المكشوفة والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد وسيناء".

وأكدت أن "البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وتصل العظمى إلى 35 درجة، وذلك لتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني".

وأوضحت أنه ابتداءً من الغد سيشهد الطقس تحسنًا ملموسًا، وستنخفض الحرارة 10 درجات لتصل العظمى إلى 25 درجة".

ونصحت شاكر مرضى الجهاز التنفسي والحساسية والجيوب الأنفية، بضرورة الابتعاد عن الأتربة وارتداء الكمامات، والابتعاد عن التواجد تحت اللوحات المعدنية والأشجار، نظرا لسرعات الرياح العالية التي قد تصل من 60-70كم/ساعة.

كما طالبت المواطنين بتوخي الحذر أثناء تخفيف الملابس.

ونشر عدد من المواطنين الذين تواجدوا في الشارع بعض الفيديوهات التي يظهر فيها بوضوح العاصفة الرملية التي تجتاح مصر حاليا.