فلسطين تشدد إجراءات  الرقابة على القادمين بسبب كورونا

صرح مدير عام الرعاية الصحية الأولية، كمال الشخرة، لوكالة "سبوتنيك"، أن السلطات الفلسطينية تشدد الإجراءات الرقابية على القادمين إلى البلاد مع حلول شهر رمضان.

وقال الشخرة: "بالطبع، مع حلول شهر رمضان نشدد الإجرءات الرقابية على جميع العائدين، ونعزز ضوابط الحدود ونمنع الدخول إلى البلاد دون الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا كما يجب أن يعزلوا أنفسهم في المنزل لمدة 14 يوما".

ووفقا له، عاد نحو ألف شخص من مصر ومن المتوقع أن يعود في الأيام المقبلة نحو ألفي شخص من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن السلطات تخطط لاخضاع العائدين لاختبار الكشف عن فيروس كورونا

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في فلسطين 482، وتوفي أربعة أشخاص.