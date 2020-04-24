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    اختبار إطلاق الصاروخ البالستي في إيران، 9 مارس/ آذار 2016.

    إيران تنشر مشاهد لم تعرض سابقا للحظة إطلاق القمر الصناعي العسكري... فيديو

    © AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadeh
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    نشرت وكالة "فارس" الإيرانية مشاهد، لم تعرض سابقا، للحظة إطلاق القمر الصناعي "نور" بواسطة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي "قاصد".

    وقال الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، إنه أطلق أول قمر صناعي عسكري للبلاد بنجاح إلى مداره، وذلك في وقت يشهد توترا بين طهران والولايات المتحدة إزاء برنامجي إيران النووي والصاروخي.

    وذكر الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني أن القمر الصناعي (نور) يدور في مدار يبعد 425 كيلومترا عن سطح الأرض.

    وأضاف أنه استخدم الصاروخ (قاصد) في إطلاق القمر الصناعي، لكنه لم يخض في تفاصيل أخرى عن التكنولوجيا المُستخدمة.

    وقال إن الصاروخ يَستخدم مزيجا من الوقود الصلب والسائل.

    وأظهرت لقطات بثها التلفزيون جزءا من آية في القرآن كُتب على الصاروخ وهي "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين".

    ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يخشون من أن التكنولوجيا الباليستية الطويلة المدى المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار يمكن أن تُستخدم أيضا في إطلاق رؤوس حربية نووية. وتنفي طهران تأكيدات الولايات المتحدة بأن هذا النشاط يمثل غطاء لتطوير صواريخ باليستية وتقول إنها لم تحاول قط تطوير أسلحة نووية.

    وفي أحدث حرب كلامية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أصدر تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على الزوارق الإيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية في البحر، وذلك بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة أن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري اقتربت بشكل خطير من سفن أمريكية في الخليج.

    ترامب خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية الأربعاء 22 أبريل نيسان 2020
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب يهدد الزوارق الإيرانية بالتدمير مجددا ويعلق على القمر الصناعي العسكري

    وكتب ترامب على تويتر عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق القمر الصناعي العسكري في المدار: ”أصدرت توجيهات للبحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر“.

    وردت إيران على الفور، حيث قال قائد الحرس الثوري حسين سلامي: "أصدرنا الأوامر باستهداف أي وحدة حربية أمريكية تعرّض للخطر سفننا الحربية أو غير الحربية".

    ويأتي إطلاق القمر بعد شهور من مقتل القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني في ضربة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة في بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قمر صناعي, إيران
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