مصر... ارتداء الكمامة شرط التردد على وحدات المرور

فرضت السلطات المعنية، في مصر، شرط ارتداء الكمامة للتردد على الوحدات المرورية، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أنه فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل في وحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل/ نيسان، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، فإنه لزم التنويه بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين

وكانت وزارة الداخلية المصرية قررت البدء فى العمل بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 الجاري، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.

وتابعت أنه "على راغبي الترخيص مراعاة ارتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والالتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة".