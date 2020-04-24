أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى إيران

أمر تميم بن حمد، أمير قطر، بإرسال مساعدات طبية إضافية إلى إيران، دعما للجهود التي تبذلها إيران في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الجمعة، بأنه تنفيذا لتوجيهات تميم بن حمد قام صندوق قطر للتنمية، اليوم، بإرسال شحنة جديدة من المساعدات الطبية الإضافية إلى إيران، تزن 15 طنا، تحتوي على معدات ومستلزمات طبية أساسية قامت بنقلها الخطوط الجوية القطرية.

وأوردت الصحيفة أن المساعدات الطبية تأتي ضمن الجهود المستمرة لدولة قطر في تسيير جسور جوية من المساعدات الطبية العاجلة للدول التي تفشى فيها فيروس كورونا.

تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بإرسال مساعدات طبية إضافية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعما من دولة قطر للجهود التي تبذلها إيران في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، قام صندوق قطر للتنمية اليوم بإرسال شحنة من المساعدات الطبية الإضافية إلى إيران. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 24, 2020

ونقلت الصحيفة على لسان خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، أن هذه المساعدات المستمرة لإيران تأتي انعكاسا لدور دولة قطر الفعال في دعم الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن قطر كانت قد قدمت من خلال صندوق قطر للتنمية العديد من المساعدات الطبية العاجلة لدول شقيقة وصديقة، لمواجهة كورونا، طوال الشهرين الماضيين، وأن هذه المساعدات لإيران ليست الأولى، حيث أرسلت دولة قطر الشهر الماضي 13 طنا من المستلزمات الطبية.