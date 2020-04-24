صور نادرة وتفاصيل تروى لأول مرة عن حارس الملك سلمان المقتول... من اختاره

كشف عدد من أقارب وزملاء اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تفاصيل وجوانب من حياته لأول مرة.

قال الدكتور نواف الفغم، عضو مجلس الشورى السعودي، شقيق عبد العزيز الفغم، لبرنامج "لقاء من الصفر"، على فضائية "إم بي سي"، إنه عندما سأل والدته عن أكثر أبنائها طيبة، فقالت "إنه عبد العزيز، ولدي 6 أبناء منهم 5 لي وواحد احتسبته عند الله لهذه الدولة".

وعرض البرنامج صورا نادرة لطفولة اللواء الراحل عبد العزيز الفغم.

بينما تذكر قائد الحرس الملكي سابقا، الفريق أول، حمد العوهلي، مساندة عبد العزيز الفغم له ووقوفه بجواره بعد تعرضه لحادث صحي، وأنه عندما استفاق من المخدر وفوجئ بوجوده جواره سأله عن سبب حضوره، فأجابه: "إذا لم آت فمن الذي سيأتي".

كما كشف العوهلي لبرنامج "لقاء من الصفر" عن السبب الذي جعل الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز يختار اللواء عبد العزيز الفغم حارسا شخصيا له.

ووأوضح أن الفغم كان بارزا بين زملائه، وبروزه هذا لفت نظر الملك عبد الله، ليصبح بعدها الحارس الشخصي له وللملك سلمان من بعده.

في الجزء الأول من #اللقاء



كيف لفت عبد العزيز الفغم نظر الملك عبد الله – يرحمه الله - ليصبح الحارس الشخصي له؟



تابعونا غدا على mbc1 الخامسة بتوقيت السعودية@Mofeed_n@mbc1#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/lFjNJJwk7p — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 23, 2020

فيما قال والد عبد العزيز الفغم، اللواء بداح الفغم، أن الجميع كان يحب ابنه، وأنه كان رجلا مخلصا في عمله.

ووصف نائب قائد الحرس الملكي سابقا، الفريق عبيد بن غيث، عبد العزيز الفغم بـ"الضابط الحي"، وذلك عند حديثه عن سبب اختياره له للعمل في الاستخبارات.

وتذكر الضابط السابق بقوات الأمن الخاصة، فهد الشثري، أول مرة رأى فيها زميله عبد العزيز الفغم، وكيف تميّز بشكل كبير في تمرين قاس مع زملاء آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، في 28 سبتمبر/ أيلول 2019 عن المتحدث باسم شرطة مكة، قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا: "كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".

وأوضح البيان: "دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

وأضاف: "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن داخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

وأكد البيان: "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية".