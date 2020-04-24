الصفدي والمالكي: ضم إسرائيل لوادي الأردن يقتل حل الدولتين

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره الفلسطيني، رياض المالكي، إن قيام إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية سيقتل حل الدولتين ويقوّض فرص السلام.

وأكد الصفدي والمالكي في بيان مشترك، اليوم الجمعة "على استمرار العمل المشترك والتعاون والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، وفق وكالة "عمون" الأردنية.

كما شدد الطرفان على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحيلولة دون قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة، وحذرا من أن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن والمستوطنات في فلسطين المحتلة سيقتل حل الدولتين، وبالتالي سيقوض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً وضرورة دولية".

وأكد الوزيران أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى المجتمع الدولي التصدي له حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعاً لتفاقم الصراع وتفجره، خصوصاً في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة جائحة كورونا.

وطالب الوزيران المجتمع الدولي العمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة.

كما استعرض الوزيران الجهود لحشد الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكين الوكالة من المضي في تقديم خدماتها الحيوية.