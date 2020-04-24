محمد بن زايد يتصل بالبرهان بعد ساعات من اتصال السيسي.. ماذا ناقشا

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، عن تمنياته للسودان وشعبه كل تقدم واستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه ابن زايد اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الذي أعرب عن تقديره لولي عهد أبوظبي ومشاعره الأخوية الصادقة، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها كل سلام واستقرار وازدهار.

وتطرق الزعيمان خلال اتصالهما الهاتفي، لقضايا التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية.

وكان البرهان تلقى اتصال مماثلا أمس الخميس من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطرقا فيه لقضايا التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، و التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية.

وأرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، دعما له للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الإمارات لدى السودان: "تربط دولة الإمارات والسودان علاقات أخوية تاريخية وطيدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة ويجمعنا معها منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتنا روابط راسخة بوصفها شريكا استراتيجيا للإمارات العربية المتحدة في المنطقة".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الجنيبي قوله "دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية"، مشيرا إلى أن "مد يد العون في هذه الظروف وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول بات ضرورة ملحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

يستفيد من هذه المساعدات الطبية الإماراتية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، يوم الثلاثاء، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتين وفاة، ليصل العدد الكلي لحالات الإصابة إلى 174، وعدد الوفيات إلى 16 حالة.

كما أكدت الوزارة أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه بالإصابة.