العاهل الأردني يدعو إلى إبلاغه بنقص الأدوية

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني، السلك الطبي إلى وضعه بصورة أي نقص متعلق بالأدوية أو إجراءات الفحص لإيجاد الحلول بالسرعة الممكنة.

وقال عبد الله الثاني بعد أن هنأ الكوادر الطبية بمناسبة شهر رمضان، عبر اتصال مرئي "أحببت أن أطمئن عليكم وأشكركم جميعا على الجهود التي تبذلونها لحماية الوطن الأردني" أنتم ترفعون معنويات كل الأردنيين".

#عاجل الملك يدعو إلى وضعه بصورة أي نقص متعلق بالأدوية، أو إجراءات الفحص، أو عدد المختبرات، لإيجاد الحلول بالسرعة الممكنة#صحيفة_الرأي — الرأي - أخبار الأردن (@alrai) April 24, 2020

وأضاف "سأبقى على تواصل مع الكوادر الطبية خلال الفترة المقبلة"، داعيا إلى وضعه بصورة أي نقص متعلق بالأدوية أو إجراءات الفحص أو عدد المخابر لإيجاد الحلول بالسرعة الممكنة.

من جانبها قالت الملكة رانيا "أحببت أن أشارك سيدنا وأبارك لكم يرمضان المبارك وأن تكون الأيام المقبلة محملة بالأخبار الطيبة". كلنا تقدير وامتنان وإعجاب بكل الجهد الذي تقومون به وندعو الله أن يجمعكم بأسركم على خير وراحة بال ويبارك في جهودكم وتعبكم".

يذكر أن العاهل المغربي عبد الله الثاني أقام إفطارات للكوادر الطبية والعاملين المناوبين في المستشفيات ولجان التقصي الوبائي العاملين في المختبرات وغرف العمليات في وزارة الصحة تكريما للجهود التي يبذلونها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.