الرئيس اللبناني معلقا على انهيار الليرة: لا يمكن تحميلنا أخطاء 30 عاما

علق الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم الجمعة، على الانهيار الشديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وقال عون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "لا يمكن تحميلنا أو الحكومة الآن ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاما".

وتابع الرئيس اللبناني قائلا "الحكومة اللبنانية تعمل منذ تشكيلها على معالجة القضايا الملحة، وحققت خلال 70 يوما ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وأوضح عون "نحن نشدد العمل حاليا على معالجة تراكمات وتداعيات أخطاء العقود الماضية".

وأتم بقوله "نأمل أن تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ في التنفيذ".

وكان مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، قد أعلن اليوم الجمعة، تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد لمدة أسبوعين مع تخفيف الإجراءات على مراحل.

اجتمع أعضاء المجلس في القصر الجمهوري في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يكون يوم 26 من الشهر الجاري موعداً لبدء تخفيف الإجراءات في عدة قطاعات.

ووجه كذلك رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الجمعة، انتقاداً غير مسبوق لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك على خلفية التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية، معتبراً أن هناك "غموضاً مريباً" في أدائه.

وقال دياب، في كلمة ألقاها بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن "تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء"، مضيفاً أنه "بالرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور إلا أننا نبذل جهوداً لمواجهته".

وأشار دياب إلى أن "المعضلة تكمن في أنّ هناك غموضاً مريباً في أداء حاكم مصرف لبنان"، لافتاً إلى أن المصرف المركزي "إما عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب".

ولفت دياب إلى أنه تجري حالياً مناقشة مشروع قانون لإعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول/ اكتوبر 2019، التي تفوق 50 ألف دولار، تحت طائلة بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص.