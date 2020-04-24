البرهان يتهم أحزابا بتشكيل "خلايا" داخل الجيش... فيديو

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، في حوار مع التلفزيون السوداني، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما يثار بشأن محاولات تغلغل أحزاب وتنظيمات سياسية في المنظومات الأمنية والمؤسسة العسكرية: "بعض الجهات (لم يسمها) تحاول أن تتصل وتتواصل مع بعض منسوبي المؤسسات العسكرية".

وأضاف "نلاحظ أن هناك خلايا لبعض الأحزاب في الجيش، وكل الانقلابات التي جرت في السودان لم تقم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها".

غداً في الثامنة مساء، حوار تلفزيون السودان مع رئيس مجلس السيادة، يجريه الإعلامي المتميز لقمان أحمد مدير الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون.#السودان pic.twitter.com/E7jshhHYdB — Sudan News (@Sudan_tweet) April 24, 2020

وبشأن محاكمات رموز النظام السابق قال: "هناك جهات عدلية منوط بها فتح البلاغات وجمع الأدلة وإجراء العمليات القانونية الرسمية".

ومن المقرر أن يتحدث البرهان في اللقاء، الذي يبث كاملا غدا السبت عن لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تضمن الإعلان الترويجي سؤال المحاور عن طبيعة اللقاء وحجب رد رئيس مجلس السيادة.

هذا وتلقى البرهان في وقت سابق من اليوم، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعرب فيه عن تمنياته للسودان وشعبه كل تقدم واستقرار.

كما تطرق الزعيمان خلال اتصالهما الهاتفي، لقضايا التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية.